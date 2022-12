Mand idømt 12 års fængsel for terrorforsøg efter våbenkøb

- Ikke bare en gang med masser af opmærksomhed. Og så meget hurtigt ... Hvis jeg gør det her, kan jeg hurtigt komme væk, eller den, der gør det, kan altid komme væk. Og blive ved.

Forud for våbenkøbet den 11. december 2019 havde en agent skabt kontakt til Shahien via et forum på nettet. Han tilbød våben og ammunition for 6800 kroner.

Det var ifølge hans forsvarer i byretten, Janus Malcom Pedersen, ”nærmest foræringspris”. Derfor argumenterede han for, at PET-agenten havde været med til at fremprovokere forbrydelsen.

Det blev dog afvist af byretten, og altså nu også af landsretten.