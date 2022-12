Det nye regering vil efter alt at dømme afskaffe store bededag som helligdag fra 2024.

Det kom frem, da de tre partier fremlagde det nye regeringsgrundlag onsdag.

Men den idé er ikke noget der vækker glæde i alle steder i den danske folkekirke.

»Jeg er helt med på, at krisetider kræver ofre, og alle må bidrage, men når det er sagt, undrer jeg mig over, at man vælger at fjerne dette pusterum, der er blevet et omdrejningspunkt for konfirmationen – også i 2024,« skriver biskop i Københavns Stift, Peter Skov-Jakobsen i en kommentar til Jyllands-Posten.