14/12/2022 KL. 19:00

Det betyder planen for din økonomi

Mange vil på et tidspunkt kunne se på deres lønseddel, at der er mere at rutte med, men brug ikke pengene på årets julegaver, lyder det fra forbrugerøkonom. Vi har set nærmere på regneeksempler for, hvordan forskellige danskere bliver påvirket.