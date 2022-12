14/12/2022 KL. 20:30

Hvad synes du om, at regeringen snupper en fridag?

SVM-regeringen vil afskaffe Store Bededag som fridag. Den ekstra arbejdsdag skal bidrage til at øge forsvarsudgifterne. Jyllands-Posten har onsdag eftermiddag besøgt Hovedbanegården i København for at høre danskerne, hvad de synes om at miste en helligdag.