40-årig kvinde er fængslet: Stak mand en gang med kniv

En 40-årig kvinde er onsdag blevet varetægtsfængslet for at have stukket en 43-årig mand med kniv i en lejlighed Vanløse tirsdag aften.

Det er resultatet af et grundlovsforhør, som onsdag er afholdt i Københavns Byret for lukkede døre.

Sigtelsen går på drabsforsøg. Kvinden stak ifølge sigtelsen manden en gang med en kniv i venstre side under armhulen. Det er uvist, hvordan kvinden forholder sig til sigtelsen.