DMI varsler farligt vejr: Kraftigt snefald i det jyske

DMI skriver i varslen, at man forventer flere problemer for især trafikken. Kraftig sne kan medføre hurtig nedlukning af udsatte veje pga. fygning og dannelse af snedriver. De giver også nedsat sigtbarhed og risiko for standsning af busser og toge.

Frank Nielsen opfordrer danskere i de berørte områder om at være opmærksomme, hvis man færdes i trafikken, og få skrabet sne fra tagene, hvis der danner sig et for tungt lag.

Jyllands-Posten har tidligere talt med Vejdirektoratet, som beretter, at man natten til i dag og resten af eftermiddagen har iværksat en stor aktion med snerydning og saltning af motorveje og større motortrafikveje. Mindre veje står kommunerne for at få ryddet.