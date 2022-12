Mand dømt til behandling for drabsforsøg mod politibetjent

Først forsøgte betjentene sig med peberspray, og så forsøgte de at få deres politihund Delta til til at bevogte ham. Men det fik manden til at angribe politihunden.

Da betjentene ville lægge manden i håndjern, trak han en økse, som han hævede over hovedet i retning mod en af politimændene. Det fik den anden betjent til at trække sin tjenestepistol og skyde manden i maven.

Efterfølgende blev manden bragt på hospitalet.

Sagen blev tirsdag behandlet i Retten i Glostrup. Ifølge politiet har retten vurderet, at manden havde til hensigt at dræbe politibetjenten. Derfor er der dømt for drabsforsøg.