30-årig dømt for dødsvold: Påkørte cyklist bevidst

En 30-årig mand er kendt skyldig i dødsvold, da han for præcist et år siden påkørte en 45-årig cyklist bevidst i København, så cyklisten døde.

Det skriver B.T., der er til stede i Københavns Byret, hvor afgørelsen er faldet onsdag morgen.

Et flertal af nævningetinget fandt det ikke bevist, at der var tale om drab. Men det er fundet bevist, at den 30-årige med vilje påkørte manden. Derfor dømmes han for dødsvold.