Mette Frederiksen varsler en million overraskelser i ny regering

Fungerende statsminister Mette Frederiksen (S) har en del overraskelser med i det regeringsgrundlag, der præsenteres onsdag middag.

Tirsdag aften var hun hos dronningen på Amalienborg, hvorefter hun oplyste, at Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne er klar til at danne en regering over midten. Og der bliver overraskelser, lyder det.