Flere anmeldelser af seksualforbrydelser sidste år

- I 2021 modtog politiet 2150 anmeldelser om voldtægt, hvilket er 1000 flere end i 2020.

- Dette skal blandt andet ses i lyset af, at den nye samtykkelov trådte i kraft i 2021, siger specialkonsulent i Danmarks Statistik Isabell Hartvig Larsen i en pressemeddelelse.

Samtykkeloven trådte i kraft i januar 2021. Loven dikterer, at det er strafbart at have samleje med en person, der ikke har givet samtykke.

Der blev også anmeldt flere blufærdighedskrænkelser, som steg med 15 procent. Her faldt andelen af rejste sigtelser dog fra 60 procent til 54 procent.