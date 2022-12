Supersygehus i Hvidovre står over for fire års forsinkelse

Ifølge avisen fremgår det af en orientering til politikerne i Region Hovedstaden sendt af formanden for den politiske følgegruppe Nicolai Kampmann (S).

- Det er ret frustrerende med de store forsinkelser. Det er ærgerligt både for patienterne og for medarbejderne, der går og venter på at kunne ibrugtage de nye faciliteter. Men desværre bliver det ved med at trække ud, skriver han.

Ifølge orienteringen har de to tegnestuer leveret en ”mangelfuld” indsats. Samarbejdet omtales som ”belastet”.

Samarbejdet er så belastet, at parterne ifølge Berlingske er gået ind i en voldgiftssag. En voldgiftssag er et scenarie, som parter går ind i, for at løse en tvist uden at sagen kommer for en domstol.