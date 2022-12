I dag er han politisk direktør og vicedirektør for udenrigspolitik i Udenrigsministeriet. Han har blandt andet til opgave at koordinere udenrigspolitik med de andre EU-lande.

Om de svære opgaver siger han selv:

»Jeg bliver indimellem kastet ud i opgaver, hvor det er vigtigt at få folk til at arbejde sammen som et hold og få dem til at løse en fælles opgave. Det handler nok om at have lyst til og være indstillet på at samarbejde på tværs af de arbejdsgange, vi normalt har,« siger han.

Anders Tang Friborg er opvokset i Dalum på Fyn. Interessen for udenrigspolitik stammer blandt andet fra en tur med hele Vestfyns Gymnasium til Berlin lige efter Murens fald og en længere rejse efter gymnasietiden gennem Kina, Vietnam, Pakistan og Iran.

Han er gift med Shirin Friborg, som er amerikansk-iraner. De to mødte hinanden i Afghanistan, hvor hun arbejdede for FN. De har to drenge på otte og ni år.

