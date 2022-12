Ny coronavariant vil dominere inden for få uger forventer SSI

Boostervaccinerne, der er givet hen over efteråret, er netop målrettet BA.5-varianten.

- Så vi kan i Danmark se, at risikoen for at blive smittet med BQ.1.1 er lidt højere end for de øvrige BA.5-varianter, når man har fået en variantopdateret vaccine, siger Tyra Grove Krause.

I den seneste tendensrapport fra SSI udgjorde BQ.1.1 38 procent af de positive coronaprøver, der blev undersøgt.

Intet tyder på, at den nye variant giver mere alvorlige sygdomsforløb. SSI peger dog på, at BQ.1.1 har en øget risiko for reinfektion.