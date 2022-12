Politi får kritik - men sag om 35 døde i Hafnia-brand skal ikke gå om

Ikke bare politiets afhøringsmetoder dannede grundlag for ønsket om genoptagelse. At retten ikke fik bilag med tekniske oplysninger om en af brandene, har også indgået som argument.

Imidlertid lægger klageretten vægt på, at dommene blev afsagt for henholdsvis 36 og 33 år siden, og at den dømte døde for mere end 25 år siden. I sig selv taler dette for at være tilbageholdende med at lade en sag gå om, hedder det.

Samtidig erkender klagerettens medlemmer, at der var en risiko for urigtige tilståelser, fordi den dømtes mentale evner var svækkede.

Klageretten slår fast, at politiets afhøringer af Erik Solbakke Hansen ”ikke lever op til nutidens standarder for afhøring af psykisk afvigende kriminelle”.