Kort før midnat tirsdag den 6. december stod professor Peter Sunde, Institut for Faunaøkologi på Aarhus Universitet, på en mark i Borris Skydeterræn i Vestjylland med fingrene inde i munden på en vild ulv.

En halv time forinden var alarmen gået på hans iPad på det værelse i Borrislejren, hvor han og et mindre hold biologer for tiden er indkvarteret. Alarmen markerede den foreløbige kulmination på fire års indsats for at fange, bedøve og GPS-mærke en dansk ulv.