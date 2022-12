Anklager kræver betinget fængsel til Messerschmidt

Maar Hansen henviser til, at der i sagen er en formildende omstændighed i form af en meget lang sagsbehandlingstid.

- Der er påstand om en ren betinget dom uden vilkår om samfundstjeneste, og som ikke skal afsones, lyder det fra Maar Hansen.

Messerschmidt er anklaget i to forhold. For det første er han anklaget for at have vildledt forskellige instanser i EU-systemet til først at udbetale godt 98.000 kroner og efterfølgende godkende betalingen.

Dernæst er han anklaget for sammen med sin tidligere assistent at have skabt en falsk kontrakt, som er blevet brugt til vildledningen. Begge nægter sig skyldige.