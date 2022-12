Kim Hansen blev erklæret død klokken 06.20.

Ekstra Bladet har berettet om, at en af de to 17-årige optog en video på en mobiltelefon forud for overfaldet.

På videoen følger de efter Kim Hansen, råber skældsord og skubber til ham, inden videoen stopper. I videoen går Kim Hansen ifølge mediet med en telefon ved øret, da han er i dialog med politiet.

Videooptagelser fra episoden har floreret på sociale medier, har Nordsjællands Politi oplyst.

I grundlovsforhøret efter anholdelsen af teenagerne gik anklagemyndigheden efter at få dem varetægtsfængslet for drab. Det valgte dommeren ikke at følge og fængslede dem i stedet for vold med døden til følge.

Vold med døden til følge er en mildere paragraf, og det er også den, de nu 18-årige mænd er tiltalt for. Strafferammen tillader en fængselsstraf på op til ti år.