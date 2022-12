Signalfejl har stoppet morgen-tog på flere sjællandske strækninger

Der kører tirsdag morgen ingen tog mellem Køge, Næstved og Nykøbing Falster.

Det oplyser DSB på sin hjemmeside.

Det er en signalfejl, der er årsag til, at der ikke kører tog.

DSB har ingen prognoser for, hvornår der igen kører tog på strækningerne.

DSB skriver videre, at der er bestilt togbusser til at erstatte togene. Omkring klokken 05.30 er det dog endnu ikke blevet bekræftet, at togbusserne kommer.