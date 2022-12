Mand kom hjem med flere kilo narko i cykelkurven

I maj kom en nu 31-årig mand cyklende hjem til sin bopæl i Lyngby med to kilo kokain, et kilo heroin og et kilo fyldstof til heroin i et indkøbsnet, der lå i hans cykelkurv.

Hvad, han ikke vidste, var, at politiet igennem længere havde overvåget den ejendom, han boede i, og da han parkerede sin cykel i baggården, blev han anholdt.