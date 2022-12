Hackere fik intet data med sig i cyberangreb mod Forsvaret

Det var ikke myndighederne, der selv lukkede for adgangen. De var derimod blevet udsat for et cyberangreb af typen DDoS, hvilket vil sige, at det var et overbelastningsangreb.

Ved denne form for angreb sender gerningsmænd en hel masse forespørgsler mod en server - i det her tilfælde en webserver, der hoster hjemmesider.

Når serveren oversvømmes med forespørgsler om at tilgå siderne, kan serveren ikke følge med, og hjemmesiderne bliver umulige at tilgå.

Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse er ved at undersøge, hvad der skete ved angrebet, herunder hvem der stod bag.

Styrelsen vil ikke sige, hvorvidt det har fundet frem til, hvilket land angrebet kom fra. Thorbjørn Nørgaard Hein vil heller ikke sige, om det var et angreb fra et sted i udlandet eller inden for Danmarks grænser.