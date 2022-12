Byret stopper byggeri under retssag om Amager Fælled

- Teknik- og Miljøforvaltningen er tilsynsmyndighed, og vi vil nu nærlæse kendelsen og på den baggrund gå i dialog med bygherre med henblik på at sikre, at kendelsen bliver fulgt, udtaler enhedschef Jørgen Lund Madsen.

Det centrale i striden mellem vennerne og nævnet drejer sig om de fremtidige vilkår for stor vandsalamander, som lever i et krat i det berørte område.

Byrettens dommere zoomer i mandagens kendelse ind på processen. Det har stor betydning, at nævnet ikke fik sørget for offentlig høring af nogle supplerende oplysninger undervejs i sagsbehandlingen.

Det problem er så alvorligt, at der er et ”rimeligt grundlag” for påstanden om, at nævnets afgørelse er ugyldig, fastslår dommerne.