I mere end to timer mandag formiddag har flere af landets TDC-kunder været ramt af et større nedbrud, der bl.a. har betydet, at det ikke var muligt at ringe til akutlinjen 114 og flere centrale myndigheder.

Nu oplyser TDC’s kommunikationschef til Jyllands-Posten, at problemerne er løst.

»Klokken 13.40 var vi oppe