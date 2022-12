14/12/2022 KL. 06:00

Forbrugerrådet Tænk har undersøgt, hvad der er i 41 maskinopvaskemidler: 13 af dem får værste bedømmelse

En stor test overrasker en projektleder i Forbrugerrådet Tænk Kemi: »Det er vigtigt, at forbrugerne bliver oplyst om det.« I DI glæder man sig over, at den indsats, som danske producenter har gjort for at udskifte skadelig kemi, har givet resultat.