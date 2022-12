Spor i sneen ledte politiet på spor af tyve og amfetamin

Det var ikke svært for politiet, da de søndag morgen skulle finde de tyve, der menes at have begået indbrud ved Roskilde.

Politiet fik tidligt søndag morgen anmeldelse om et indbrud i en lagerbygning ved Roskilde. Da politiet kom ud til stedet, kunne betjentene se, at der var spor i sneen.

Sporene førte hen til en kolonihave i nærheden. Her blev to mænd og tyvekoster fra stedet fundet. Begge mænd er sigtet for indbruddet.