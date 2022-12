To kvinder er fængslet for at smugle kokain

To rejsende fra Portugal er søndag blevet frihedsberøvet efter at de lørdag ankom med fly til lufthavnen i Kastrup.

De to kvinder sigtes af politiet for at forsøge at smugle kokain ind i landet.

Det er kommet frem under et grundlovsforhør søndag i Retten på Frederiksberg.

Den ene kvinde havde ifølge politiet tre kilo kokain i sin kuffert. Den anden mistænkes for at have slugt stof, oplyser politiet. Førstnævnte er i 30’erne, mens den anden er i 20’erne.