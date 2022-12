Snevejret bevæger sig hovedsageligt ind over det jyske og trækker videre øst over. Nogle snebyger dør ind over landet, mens andre klarer skærene og giver resten af landet et hvidt drys.

Når vi til fredag, er det her, at snemændene kan bygges landet over.

»Som det ser ud nu, får hele landet et lag sne på fredag. Hvor meget afhænger af, hvor i landet man er, men generelt ser det ud til at blive 5-10 cm,« siger vagthavende hos DMI, Frank Nielsen.

Han fortæller også, at danskerne skal være opmærksomme på temperaturen den kommende uge.