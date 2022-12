Borgere i hele landet kan sende livevideo til alarmcentralen

Det kan for eksempel være for at for at vise tilstanden for en tilskadekommen person. Med en videoforbindelse kan borgeren instrueres i, hvordan denne bedst muligt hjælper den tilskadekomne.

Den sundhedsfaglige medarbejder kan også bruge videoen til at vurdere, hvor alvorlig situationen er og dermed sende den rigtige hjælp.

- Det er tilfredsstillende, at alle fem regioner nu benytter de teknologiske muligheder, når næsten alle borgere har en smartphone.

- Det kan i sidste ende redde liv samtidig med, at vi bruger sundhedsvæsnets ressourcer bedst muligt, siger 2. næstformand i Danske Regioner, Lars Gaardhøj, i pressemeddelelsen.