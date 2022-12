Når sneen er faldet, skal den ryddes så hurtigt som muligt. I hverdage skal du sørge for, at sneen er fjernet, og at der er saltet mellem 7-22 og 8-22 om søndagen.

Har du en virksomhed, skal sneen ryddes i det tidsrum, hvor de ansatte færdes på grunden. Har man en grund, der ligger ved en restaurant, biograf eller lignende, skal du sørge for, at der altid er sneryddet – også uden for det gængse tidsrum.

Er du f.eks. på arbejde, når sneen daler, skal du ikke skynde sig hjem, men sørge for, at det er det første, du gør, når du kommer hjem. Er du taget på ferie, så er det også dit ansvar, at der bliver ryddet sne, selv om du ikke er hjemme.

Der er også regler for, hvor den overskydende sne må ligge, når du har ryddet den. Det vigtigste er, at fodgængere, cykelister og bilister kan færdes frit. Ryddes sneen ikke korrekt, kan du risikere en bøde.