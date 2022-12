Gaskunder kan fremover slippe for misvisende regninger

Hidtil er forbruget af gas blevet aflæst én gang om året for hver husstand. Når gasselskaberne har sendt acontoregninger afsted til kunderne, har regningerne været baseret på det foregående års forbrug.

Tidligere har TV 2 berettet om gaskunder, der var frustrerede over, at det ikke blev afspejlet i deres gasregninger, at de i år har sparet på deres forbrug af naturgas på grund af de høje gaspriser.

På lidt over et år er gaspriserne steget fra 3 kroner til omkring 30 kroner per kubikmeter, skriver TV 2.

Det er Evida, der gør det muligt at aflæse gasforbruget hvert kvartal. Men det er op til de enkelte gasselskaber, om de vil udnytte de ekstra målinger.