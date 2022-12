11/12/2022 KL. 15:00

For abonnenter

Hver tredje dansker vil gentænke julen i år

December er normalt lig med et markant højere elforbrug i forhold til resten af året. Men en ny undersøgelse tyder på at energikrisen får mange danskere til at gentænke deres julevaner. En ekspert fra Energistyrelsen oplister fem små ændringer, der kan give store besparelser på elregningen.