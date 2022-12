Intens rengøring eller en hurtig gåtur kan forlænge livet

Og det viser sig, at bare tre-fire udbrud af fysisk aktivitet om dagen kan mindske risikoen for alle de typer dødelighed, især hjertekarsygdomme.

Med resultaterne håber Cecilie Thøgersen-Ntoumani og de andre forskere, at netop den type fysisk aktivitet vil henvende sig til mennesker, der ellers ikke kan lide at dyrke motion i fitnesscenteret eller ved at løbe en tur.

Den type målinger, der slog ud i forhold til intensitet på testpersonerne målere, var ting, som mange af os gør alligevel i dagligdagen - eksempelvis rengøring eller gåture.

- Det er simpelthen bare med at prøve at få intensiteten op i de ting, vi gør alligevel. Så hvis vi nu for eksempel gør huset rent - som måske ikke er det sjoveste at gøre - så kan vi jo få gjort det hurtigere.