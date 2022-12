Rutebus havnede i grøften: Tre kørt til tjek på sygehuset

En rutebus lagde sig fredag eftermiddag i grøften på Glyngørevej ved Vester Lyby nord for Skive.

Der var syv passagerer i bussen, oplyste Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

I første omgang lød meldingen, at ingen var kommet til skade, men at de ikke kunne komme ud af bussen. Senere forlød det, at to var kommet til skade, og ekstra ambulancer var på vej mod stedet, så man skulle give plads i trafikken.