Rutebus havnede i grøften: To er kommet til skade

Politiet oplyser, at ekstra ambulancer er på vej mod stedet, og at man skal give plads i trafikken.

Midt- og Vestjyllands Politi har fredag eftermiddag også været ude til en ulykke på Hovedvej A13 - Viborg Hovedvej - nord for Hjøllund, hvor to biler var kørt frontalt sammen. Her kom tre personer til skade.

Der var tale om ikke-kritiske skader, og de blev kørt til sygehuset. Vejen var midlertidigt spærret i forbindelse.