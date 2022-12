Bilen udvendigt

Vinterdæk på bilen er et must. Derudover er det vigtigt, at alle lygter fungerer, og at ruderne er renset for frost, sne og snavs.

FDM anbefaler, at vinterdækkene udskiftes, hvis mønsterdybden er slidt ned til 3 cm.

Når sneen har lagt sig på bilen, er det vigtigt at fjerne den fra taget og fra ruderne, inden man kører. Sne på taget kan både flyve over og genere andre billister, men den kan også glide ned på for- og bagrude samt blokere for lygterne.

Når man kører om vinteren bør man tænde nærlyset, så der også er lys tændt i baglygterne.

Bilen indvendigt

Når bilen startes, er det vigtigt at indstille varmen og ventilationen korrekt. Alt varme skal køres op mod for- og sideruderne, så ruderne afdugges. Tænd også for varmen i bagruden.

Hvis man har aircondition bør den også bruges om vinteren. Den tørrer luften ud, og derfor sørger den for, at der ikke kommer dug på indersiden af ruderne.

Kilde: FDM