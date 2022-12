Alt tyder på magtskifte på Færøerne - socialdemokrater i stor sejr

Midtflokken gik frem fra 5,4 til 6,6 pct. at stemmerne.

Det mest sandsynlige er formentlig, at der bliver dannet en tre-parti regering mellem socialdemokraterne, Republikanerne og det liberale parti, Framsøkn med Aksel V. Johannesen som ny lagmand.

De tre partier kan tilsammen mønstre et flertal på 18 ud af Lagtingets i alt 33 mandater. Der skal minimum 17 mandater til for at have flertal i Lagtinget.

Det er også en mulighed, at Aksel V. Johannesen vil forsøge at danne regering hen over midten og måske gå sammen med Sambandsflokken, præcis som de forhandlinger, der lige nu foregår i Danmark mellem socialdemokrater og Venstre. Den siddende lagmand, Bárður á Steig Nielsen, har da også allerede luftet et samarbejde hen over midten - og ikke nødvendigvis med ham som lagmand.