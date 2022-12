De tre partier kan tilsammen mønstre et flertal på 18 ud af Lagtingets i alt 33 mandater.

Der skal minimum 17 mandater til for at have flertal i Lagtinget.

- Jeg vil arbejde for at gøre hverdagen lettere for den enkelte færing. Vi skal have folket i fokus, siger Aksel V. Johannesen.

De tre partier indgik i årene fra 2015 til 2019 i en landsstyrekoalition, som formand for det borgerlige parti Framsókn, Ruth Vang, kalder ”meget velfungerende”.

I valgkampen har samtlige af partierne talt om at sænke skatterne. Javnaðarflokkurin nævner særligt de lavest lønnede.