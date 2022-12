Det gør han, efter at Sundhedsstyrelsen torsdag droppede en række retningslinjer for håndteringen af coronavirus.

Viggo Andreasen mener dog, at man burde have holdt fast i kravet om, at coronasmittede skal gå i isolation.

- Jeg er en smule skeptisk, fordi som det ser ud lige nu, skal vi regne med at blive smittet et par gange om året, og det kan man reducere ved at vaccinere, men også ved at sørge for, at smittespredningen er knap så effektiv.

- Corona er for mange en ubehagelig sygdom, så to årlige sygdomsrunder med det er måske lidt i overkanten.