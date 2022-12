Rovfugle æder ungerne - bestanden af skarver falder

- Det bør ikke være fiskerne selv eller lokale organisationer, der skal stå for at aflive skarven. Det vil ikke gøre en forskel for bestanden af skarver i det store billede, har Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening, sagt til Ritzau.

Der har dog også været tiltag for at nedbringe antallet af skarver i år.

Oliering af æg, som dermed bliver ødelagt, er især blevet foretaget af forvaltningen i Vestjylland.

Til gengæld mener Dansk Ornitologisk Forening (DOF), at bekæmpelsen af skarver i stedet skal erstattes af naturens egen regulering.

- Set i lyset af den voksende havørnebestand bør man i højere grad lade naturen gå sin gang og lade rovfuglene være med til at bestemme skarvbestandens størrelse, siger Knud Flensted, biolog i DOF, i en udtalelse.