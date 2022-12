Tiltalt topchef nægter at have påkørt cyklist

- Jeg vil parkere foran cyklisten. Jeg holder ind til siden, stiger ud af bilen, og så råber cyklisten lidt efter mig.

- Jeg siger, du er nødt til at stoppe, når du rammer mig. Han kalder mig idiot. Vi har en kort ordveksling, hvorefter cyklisten sætter sig op på cyklen, siger topchefen, der afviser, at cyklisten væltede.

Hele episoden udspillede sig inden for to et halv minut.

Kort efter kørte cyklisten videre, og topchefen fandt en parkeringsplads. Her opdagede han, at han havde en bule på højre side af bilen, hvilket ifølge ham stammede fra, at cyklisten kørte ind i ham.

Cyklisten har en anden beskrivelse af forløbet.

Han forklarer, at han lagde mærke til bilisten, men at han som cyklist havde plads til at køre højre om, og han bankede på bilens rude for at gøre opmærksom på sig selv.