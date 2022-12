Den nordsjællandske kommune Rudersdal bruger 250.000 kroner på et portræt af den tidligere Venstre-borgmester Jens Ive. For to måneder siden vedtog kommunen at sætte skatten op for næste år.

Et enig økonomiudvalg traf beslutningen om portrættet onsdag, oplyser kommunens borgmester Ann Sofie Orth (K) til TV 2 Lorry.