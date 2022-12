BørneTelefonen forbereder sig på en travl jul

Aktuelt presser også den nuværende økonomiske krise især udsatte familier, fordi de ikke kan gennemføre julen, som de plejer, og det kan børnene godt mærke, påpeger Kjeldahl.

Det særlige ved juledagene er samtidig, at der kommer et brud i børnenes hverdag.

- Børnene, som ringer, er for eksempel ikke i skole, og det gør, at de er revet væk fra deres normale hverdag. Derfor kan de blive konfronteret med svære forhold derhjemme i en højere grad end i hverdagen, siger Kjeldahl.

Sidste år besluttede Børns Vilkår at holde BørneTelefonen døgnåben i juledagene inklusiv julenat. Før november sidste år lukkede telefonen typisk klokken et om natten.

- Vi kunne se, at der kom flere og flere, som forsøgte at kontakte os sent om natten, så vi havde en fornemmelse af, at der var nogen, som havde brug for os uden for de sædvanlige åbningstider.