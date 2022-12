Statens Serum Institut afprøver ny selv-test

Det skriver SSI i en pressemeddelelse.

Med den nye test kan borgere pode sig selv, og i følge SSI kan det blive et nyt redskab til overvågningen af covid-19 samt lignende luftvejssygdomme.

- Hvis projektet bliver en succes, kan det betyde, at borgere kan foretage en covid-19 PCR-test derhjemme, og så aflevere testen ved fælles opsamlingssteder, i stedet for at skulle ind og testes ved et testcenter, som man skal i dag, siger Anne-Marie Vangsted, faglig direktør hos SSI.

Afprøvningen af den nye test foregår i Valby Testcenter. SSI-direktøren forventer, at 3000 borgere skal deltage.