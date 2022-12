For høj hastighed på glatte veje giver mange trafikuheld

Noget af den sne, der er faldet, er frosset til is og skabt et islag på nogle vejbaner. Isen kan være svær at se, fordi den er klar og gennemsigtig, så vejbanen i stedet ses igennem. Derfor kaldes fænomenet også sort is.

Det er Nordjylland og Nordsjælland, der har været hårdest ramt af sne og is onsdag, men også hos Midt- og Vestsjællands Politi har det kolde vejr givet udfordringer. Her har der været omkring ti uheld, som skyldes vejret.

Alle undtagen et har været uden personskade. I det tilfælde ramte en bil med to voksne og to børn ind i et vejtræ på Ledreborg Allé i Roskilde.

- Jeg forstår det sådan, at man mister herredømmet over køretøjet i forbindelse med glat føre i en kurve på vejen, og så rammer man et vejsidetræ, siger vagtchef Emil Grønning.

Indledningsvist var det vurderingen, at et spædbarn i bilen var i kritisk tilstand. Det er siden ændret til, at situationen ikke er kritisk for barnet.

Derudover er en lastbil væltet på Holbækmotorvejen ved Roskilde, så afkørsel 11 i østgående retning er spærret. Det forventer vagtchefen, at den vil være i hvert fald i nogle timer, til en kran kan rejse lastbilen igen.