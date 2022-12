Mand franarrede ældre kvinder store pengebeløb - igen

- Der er ikke noget, man kan sige, der kan gøre op for, at man har deltaget i det her. Men jeg fortryder, sagde han.

Han forklarede også, at han har valgt at tilstå sin skyld og har hjulpet politiet i efterforskningen ved at afgive forklaring om medgerningsmændene.

- Det har været min måde at vise, at jeg gerne vil videre - ved at hjælpe politiet med efterforskningen, sagde han.

Anklageren i sagen gik efter to års fængsel. Hun tillagde det både vægt, at manden har hjulpet med opklaringen, men også at han havde begået samme forbrydelser, ganske kort tid efter at han var blevet dømt i februar.

Mandens forsvarer plæderede for, at han skulle have mellem et år og seks måneders fængsel og et år og ni måneder fængsel.

Han lagde vægt på, at den 23-årige havde afgivet forklaring om medgerningsmændene.

- Min klient har ikke kun tilstået, men det er også hans forklaring, der har gjort, at hele sagskomplekset ender med at blive afholdt som tilståelsessager, sagde han.

En af medgerningsmændene har fået en dom på et år og seks måneders fængsel.