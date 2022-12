Det var en strid om homoseksuelles ret til at have fælles forældremyndighed over deres fælles barn, der væltede den siddende regering på Færøerne. Nu tyder meget på, at det er socialdemokraterne, Javnadarflokkurin, der hidtil har siddet i opposition, som bliver den store vinder – og formentlig også skal forsøge at danne en ny regering efter valget torsdag.