DF'er delte central lydfil med Messerschmidt før politiet

Den tidligere pressemedarbejder husker, at EU fyldte meget på et sommergruppemøde i Skagen i 2015, som formanden for Dansk Folkeparti er tiltalt for uretmæssigt at have fået EU-støtte på knap 100.000 kroner til.

- Der har været en helt specifik EU-del, som også havde med Dansk Folkeparti at gøre. Det var både Dansk Folkeparti og EU, siger han onsdag i Retten på Frederiksberg.

Lorentzen har været ansat i partiet i knap 20 år som blandt andet pressemedarbejder og har repræsenteret DF i Roskilde byråd i otte år.