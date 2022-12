Ombudsmand undersøger manglende aktiviteter for børn i fængsel

Forholdene for børn i fængslet har i den seneste tid været omtalt i medierne.

Fængslet har fået kritik for, at forholdene for kvinderne og børnene er for dårlige - blandt andet på grund af ventetid til lægen og manglende aktiviteter.

Jyderup Fængsel blev sidste år omdannet til et rent kvindefængsel.

Så sent som i oktober var der ifølge Politiken tre børn under tre år i Jyderup Fængsel. 22. november skrev Politiken, at der var to, mens flere var på vej.

Ifølge pressemeddelelsen bliver det ombudsmandens børnekontor, der gennemfører tilsynsbesøget.