Straffesag mod 29-årig for drab på gravid kvinde begynder til foråret

I flere år var ingen sigtet i sagen. Men i foråret kunne politiet noget opsigtsvækkende fortælle, at en 29-årig mand var sigtet. Han er siden blevet tiltalt.

Manden er tiltalt for at have dræbt Louise Borglit den 4. november 2016 omkring klokken 19.07. Hun døde efter at være blevet stukket med kniv 11 gange.

Af anklageskriftet fremgår det, at offeret - Louise Borglit - var gravid. Derudover indeholder anklageskriftet ikke mange detaljer om drabet.

Det er til gengæld tidligere kommet frem, at Louise Borglit var højgravid, og at både hun og barnet døde af knivstikkene. Louise Borglit var ude for at lufte sin søsters hund, da hun blev overfaldet.