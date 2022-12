Mand i 50'erne mistede livet efter soloulykke i Aalborg

- Det, som vi vurderer umiddelbart, er, at han formentlig fik et ildebefindende. Han er desværre død, kort tid efter at han ankom til hospitalet i Aalborg, siger Ole Buus.

- Vi har en bilinspektør med på undersøgelserne, og når der tilgår noget fra ham, så har vi bedre klarhed over det.

En bilinspektørs opgave er at undersøge alvorlige trafikulykker. Bilinspektøren kan blandt andet vurdere, hvor hurtigt der er blevet kørt, eller om der er foretaget opbremsning eller lignende.

Ulykken førte til, at en strækning på Hobrovej blev spærret for trafik, men den var kort før klokken 01.00 natten til onsdag åben igen.