Fartbump udløser fordybning i vejen, hvis man kører for stærkt

Bumpet aktiveres, hvis en fartmåler registrerer en overskridelse af den tilladte hastighed.

Overholder man hastighedsbegrænsningen, forbliver metalpladen lukket, og bilisten mærker ikke noget.

- De fleste vil uden tvivl kunne mærke det, hvis de kører over et Actibump i for høj fart, så på det område er det ikke spor anderledes end et almindeligt fartbump, siger afdelingsleder Maria Lønsmand Sande, Vejdirektoratet.

Hun understreger, at bumpene er blevet gennemtestet og er ufarlige.

- Actibump er dog ganske ufarlige, og fordelen er jo, at man ikke mærker noget, hvis man overholder den tilladte hastighed.